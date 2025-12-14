Français
Anglais
العربية
مجتمع

سليانة: افتتاح الشباك الموحد للحجيج و130 حاجاً وحاجة يستعدون للسفر إلى البقاع المقدسة هذا العام

سليانة: افتتاح الشباك الموحد للحجيج و130 حاجاً وحاجة يستعدون للسفر إلى البقاع المقدسة هذا العام

أشرف اليوم والي سليانة، خالد الواعري، على افتتاح الشباك الموحد للحجيج بفضاء المركب الثقافي بسليانة، الذي يهدف إلى تبسيط كافة إجراءات الحج في شباك واحد يشمل اقتطاع التذاكر، تغيير العملة، والحجز في شركات الخدمات والإقامة، قبل انطلاق أولى الرحلات إلى البقاع المقدسة.

وقد أتم الحجيج المستفيدون حلقات التكوين والإرشاد والتثقيف الصحي، فيما استمع الوالي لمشاغلهم واطلع على مختلف الخدمات الموجهة لهم، مشدداً على ضرورة توفير الإحاطة اللازمة وحسن التوجيه لضمان أداء مناسك الحج في أفضل الظروف.

ويبلغ العدد الجملي لحجيج ولاية سليانة لهذا الموسم 130 حاجاً وحاجة من مختلف معتمديات الولاية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

653
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

431
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
386
الأخبار

باجة : حملة فحص فني تسفر عن سحب بطاقات رمادية و تحرير مخالفات
311
الأخبار

الإذن بترويج زيت الزيتون المعلب في الأسواق الداخلية
310
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
272
الأخبار

الولايات المتحدة: المسؤول العسكري الأرفع لأمريكا اللاتينية يغادر منصبه
272
الأخبار

رسميا ..انطلاق أشغال بناء مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان
263
الأخبار

ترامب يعتزم شن ضربات برية ضد فنزويلا
261
اقتصاد وأعمال

دومينيك دوفيلبان : نحو البحث عن أشكال جديدة للتعاون بين تونس و أوروبا
255
أخر الأخبار

نابل: حجز 3 أطنان من  الدجاج الفاسد إثر مداهمة مسلخ عشوائي بقربة وإيقاف العاملين به

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى