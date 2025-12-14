سليانة: افتتاح الشباك الموحد للحجيج و130 حاجاً وحاجة يستعدون للسفر إلى البقاع المقدسة هذا العام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف اليوم والي سليانة، خالد الواعري، على افتتاح الشباك الموحد للحجيج بفضاء المركب الثقافي بسليانة، الذي يهدف إلى تبسيط كافة إجراءات الحج في شباك واحد يشمل اقتطاع التذاكر، تغيير العملة، والحجز في شركات الخدمات والإقامة، قبل انطلاق أولى الرحلات إلى البقاع المقدسة.

وقد أتم الحجيج المستفيدون حلقات التكوين والإرشاد والتثقيف الصحي، فيما استمع الوالي لمشاغلهم واطلع على مختلف الخدمات الموجهة لهم، مشدداً على ضرورة توفير الإحاطة اللازمة وحسن التوجيه لضمان أداء مناسك الحج في أفضل الظروف.

ويبلغ العدد الجملي لحجيج ولاية سليانة لهذا الموسم 130 حاجاً وحاجة من مختلف معتمديات الولاية.

