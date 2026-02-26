سليانة : الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يوفر يومياً 135 وجبة إفطار وسحور لفائدة العائلات المعوزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة العمل الاجتماعي والتضامني بولاية ولاية سليانة، وحرصاً على تأمين أفضل الظروف لرواد موائد الإفطار التابعة لـالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، أدى والي الجهة خالد الواعري مساء اليوم الخميس زيارة غير معلنة إلى مائدة الإفطار بمدينة سليانة.

وقد عاين الوالي خلال هذه الزيارة ظروف تقديم وجبة الإفطار لرواد المائدة، ومدى استجابتها لشروط السلامة الصحية وجودة الخدمات المسداة، مؤكداً أهمية الإحاطة بالفئات الهشة وضمان كرامة المنتفعين في هذا الشهر الفضيل.

وتجدر الإشارة إلى أن مائدة الإفطار بولاية سليانة تؤمّن يومياً أكثر من 135 وجبة، بين إفطار للصائمين ووجبات سحور، لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، تم ضبط قائماتها في إطار لجنة متكوّنة من مختلف الأطراف المتدخلة. كما يبقى عدد المنتفعين قابلاً للزيادة يومياً حسب الطلب والحاجيات المسجلة.

ومن جهة أخرى، تحوّل والي سليانة إلى كل من المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي ومعهد ابن خلدون، حيث عاين ظروف تقديم الأكلة للتلاميذ المقيمين بالمبيت المدرسي بالمؤسستين، في إطار متابعة الإحاطة الاجتماعية بالتلاميذ وضمان توفير مناخ ملائم لهم خلال شهر رمضان

