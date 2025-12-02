Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

سليانة : المصادقة على قائمات المترشحين للانتفاع ببرنامج إزالة المساكن البدائية

صادقت اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية سليانة، بعد ظهر الاثنين 1 ديسمبر 2025، على القائمات الإسمية للمترشحين للانتفاع ببرنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها.

وجرت الجلسة بإشراف والي سليانة خالد الواعري، وبحضور معتمدي مركز الولاية وسليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وقعفور والكريب ومكثر، إضافة إلى أعضاء اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي وفريق العمل المنبثق عنها.

وتأتي المصادقة بعد القيام بجميع التقاطعات اللازمة مع المصالح المعنية والتحقق من ملفات المترشحين من حيث الوثائق ومدى استحقاقهم للانتفاع بالبرنامج.

وشملت القائمات المصادق عليها معتمديات سليانة الجنوبية وسليانة الشمالية وقعفور والكريب ومكثر.

أما بخصوص معتمدية الروحية، فتتواصل حالياً المعاينات الميدانية لمساكن المتقدمين بالترشّح في انتظار استكمال دراسة الملفات والبتّ فيها خلال الفترة القادمة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

557
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

324
الأخبار

تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018
294
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
288
أخر الأخبار

وزيرة المالية : “لسنا حكومة تُعارض البرلمان..ولا برلمان يُعارض الحكومة” [فيديو]
281
أخر الأخبار

انفجار أنبوب غاز بالمروج: عضو بالمجلس المحلي يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة
276
اقتصاد وأعمال

سوسة: الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان ضيف “أيام المؤسسة 2025”
275
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
273
الأخبار

نزار شيخ روحه رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين في ذمة الله
268
أخر الأخبار

مشروع قانون المالية 2026: كم هي عدد الفصول الإضافية المُقترحة.. النائب ماهر الكتاري يكشف التفاصيل (فيديو)
263
اقتصاد وأعمال

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى