سليانة : المصادقة على قائمات المترشحين للانتفاع ببرنامج إزالة المساكن البدائية

صادقت اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية سليانة، بعد ظهر الاثنين 1 ديسمبر 2025، على القائمات الإسمية للمترشحين للانتفاع ببرنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها.

وجرت الجلسة بإشراف والي سليانة خالد الواعري، وبحضور معتمدي مركز الولاية وسليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وقعفور والكريب ومكثر، إضافة إلى أعضاء اللجنة الجهوية للسكن الاجتماعي وفريق العمل المنبثق عنها.

وتأتي المصادقة بعد القيام بجميع التقاطعات اللازمة مع المصالح المعنية والتحقق من ملفات المترشحين من حيث الوثائق ومدى استحقاقهم للانتفاع بالبرنامج.

وشملت القائمات المصادق عليها معتمديات سليانة الجنوبية وسليانة الشمالية وقعفور والكريب ومكثر.

أما بخصوص معتمدية الروحية، فتتواصل حالياً المعاينات الميدانية لمساكن المتقدمين بالترشّح في انتظار استكمال دراسة الملفات والبتّ فيها خلال الفترة القادمة.

