سليانة: برنامج دعم الأسرة يؤمّن الحماية لـ1200 طفل ويستهدف 2500 مستفيد خلال 2026

سجّل برنامج دعم الأسرة، الذي تشرف على تنفيذه الجمعية التونسية لقرى الأطفال أس.و.أس، استفادة نحو 1200 طفل بولاية سليانة خلال السنة المنقضية، في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى حماية الأطفال ودعم استقرار أسرهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح مدير قرية الأطفال أس.و.أس بسليانة، عاطف اللبادي، أن هذا البرنامج يرتكز على التدخل المبكر لفائدة العائلات محدودة الدخل، من خلال مساعدتها على تجاوز عوامل الهشاشة وضمان بيئة آمنة لأبنائها، عبر حزمة من الخدمات تشمل الرعاية الصحية، والدعم التعليمي، والنقل المدرسي، إضافة إلى التمكين الاقتصادي للأسر.

وأضاف أن العمل جارٍ لرفع عدد الأطفال المنتفعين إلى 2500 طفل بولايتي سليانة وجندوبة خلال السنة الجارية، مع برمجة افتتاح مكتب جديد بمعتمدية الروحية في إطار توسيع دائرة التدخل وتحسين القرب من العائلات المستهدفة.

المصدر: وات
