الأخبار

سليانة تخصص دعماً استثنائياً لأكثر من ألف عائلة لمواجهة موجة البرد

شرعت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة في توفير مساعدات اجتماعية لفائدة أكثر من 1000 عائلة معوزة ومحدودة الدخل، ضمن البرنامج الوطني للتوقّي من تداعيات انخفاض درجات الحرارة، وفق ما أكده المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة، محمود الورتتاني.

وأوضح الورتتاني، في تصريح لـ”وات”، أن حزمة المساعدات تشمل:

  • 23 طناً من المواد الغذائية الأساسية

  • 1150 قارورة زيت نباتي

  • 23 ألف قطعة من الملابس الشتوية

  • 1700 زوج أحذية

  • 2000 غطاء صوفي مزدوج

  • 280 حشية (فراش)

وأكد أن عملية التوزيع ستتم خلال الأيام العشرة القادمة، وذلك بعد ضبط قائمات المنتفعين بالتنسيق مع اللجان المحلية للنهوض الاجتماعي والسلط الجهوية والمحلية.

وأشار إلى أن اختيار المستفيدين يتم وفق معايير واضحة تشمل أساساً التسجيل في منظومة الأمان الاجتماعي الخاصة بالعائلات محدودة الدخل وذات الدخل الضعيف، لافتاً إلى أن ولاية سليانة تُعد ثالث أبرد ولاية في البلاد من حيث درجات الحرارة وعدد المنتفعين ببرامج الأمان الاجتماعي، بعد ولايتي القيروان والقصرين.

المصدر: وات

تعليقات

