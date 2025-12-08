Français
Anglais
العربية
الأخبار

سليانة تستنفر معداتها: خطة شتوية شاملة لمواجهة الأمطار والثلوج

سليانة تستنفر معداتها: خطة شتوية شاملة لمواجهة الأمطار والثلوج

تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة تنفيذ برنامجها الوقائي المتعلق بموسم الأمطار والثلوج، عبر مجموعة من التدخلات الميدانية الرامية إلى الحدّ من مخاطر التقلبات المناخية وضمان انسيابية حركة المرور على الطرقات.

وأوضح المدير الجهوي للتجهيز، مهدي العوني، أنّ فرق التدخل قامت خلال الأسابيع الأخيرة بجهر الأودية ومجاري المياه الترابية بعدد من النقاط الحساسة، إلى جانب تعديل مسار وادي سليانة على مستوى الطريق الوطنية رقم 4، والتدخل بوادي السقيفة بالروحية على مستوى الطريق الجهوية 71.

كما تمت برمجة جهر 25 كلم من القنوات الإسمنتية، إضافة إلى تنظيف البالوعات وقنوات تصريف مياه الأمطار ضمن البرنامج التحفيزي.

وأكد العوني أن المعدات الثقيلة للإدارة الجهوية تم تسخيرها لمسح أكثر من 2 كلم من المسالك الترابية، مع تنظيف حواشي الطرقات المعبدة استعداداً لفصل الشتاء، حرصاً على ضمان السلامة المرورية وتقليص تأثيرات العوامل المناخية.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

380
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

376
الأخبار

الأولمبي الباجي : تركيبة الهيئة المديرة الجديدة و دعوة الجماهير لمساندة الفريق في هذه الفترة الحساسة
344
الأخبار

باجة : تخريب حواجز حماية المسلك السياحي يثير استنكار البلدية
300
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية تدشّن مقر فرقة الحرس الديواني بقرمبالية و تتابع ظروف العمل بالمكتب الجهوي
290
الأخبار

وزارة الصحة : تدخّل ناجح بطائرة مروحية لإنقاذ مريض في صفاقس
259
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
257
رياضة

تونس – قطر : سامي الطرابلسي يتحدث عن مصير نسور قرطاج (فيديوهات)
257
الأخبار

صفاقس تحتضن ملتقى علميًا حول حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية و المسؤولية الطبية [فيديو]
245
الأخبار

الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقرر بالاجماع الاضراب العام
240
الأخبار

المرسى : استياء بعد تخريب ورشة للرسم موجّهة للأطفال في منتزه السعادة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى