سليانة تستنفر معداتها: خطة شتوية شاملة لمواجهة الأمطار والثلوج

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة تنفيذ برنامجها الوقائي المتعلق بموسم الأمطار والثلوج، عبر مجموعة من التدخلات الميدانية الرامية إلى الحدّ من مخاطر التقلبات المناخية وضمان انسيابية حركة المرور على الطرقات.

وأوضح المدير الجهوي للتجهيز، مهدي العوني، أنّ فرق التدخل قامت خلال الأسابيع الأخيرة بجهر الأودية ومجاري المياه الترابية بعدد من النقاط الحساسة، إلى جانب تعديل مسار وادي سليانة على مستوى الطريق الوطنية رقم 4، والتدخل بوادي السقيفة بالروحية على مستوى الطريق الجهوية 71.

كما تمت برمجة جهر 25 كلم من القنوات الإسمنتية، إضافة إلى تنظيف البالوعات وقنوات تصريف مياه الأمطار ضمن البرنامج التحفيزي.

وأكد العوني أن المعدات الثقيلة للإدارة الجهوية تم تسخيرها لمسح أكثر من 2 كلم من المسالك الترابية، مع تنظيف حواشي الطرقات المعبدة استعداداً لفصل الشتاء، حرصاً على ضمان السلامة المرورية وتقليص تأثيرات العوامل المناخية.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



