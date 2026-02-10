Français
سليانة : تشديد الرقابة على مسالك توزيع المواد الكيميائية الخطرة ضمانا لتوفير الأمونيتر

اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة المواد الكيميائية الخطرة تحت إشراف والي سليانة خالد الواعري.

حسب تدوينةٍ لولاية سليانة تم عرض عدد 03 ملفات تتعلق بطلب الترخيص الإستثنائي للتزود بمادة الأمونيتر والتثبت من مدى إستجابتها للشروط القانونية الجاري بها  العمل .

أوصى الوالي بتشديد الرقابة على مسالك التوزيع وذلك ضمانا لتوفير هذه المادة بالشكل الذي يستجيب لطلبات الجهة .

تعليقات

