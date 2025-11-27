سليانة تطلق فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء بشعار “كلنا معنيّون”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلقت يوم الأربعاء فعاليات حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة، لتتواصل إلى غاية 10 ديسمبر المقبل، تحت شعار “كلنا معنيّون”، في إطار جهود تعزيز الوعي بالعنف المسلّط على النساء بمختلف أنواعه.

وأوضحت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة أن اليوم الافتتاحي تضمن ورشات تفاعلية موجّهة للطلبة والعاملين بالمؤسسة الجامعية، ركّزت على الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي وطرق الوقاية من العنف السيبرني، مؤكدة أن هذا الشكل من العنف يشهد انتشارًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مما يستدعي تكثيف برامج التوعية والتحسيس.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة المبرمجة في مختلف الجهات، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية ودعم ضحايا العنف وتمكينهم من المعلومات والآليات المتاحة للحماية والتبليغ.

المصدر: وات

