سليانة تعزز موقعها كقطب للحبوب: بذر أكثر من 154 ألف هكتار خلال الموسم الحالي

تواصل ولاية سليانة تسجيل نسق إيجابي في الزراعات الكبرى، حيث بلغت المساحات الجملية المبذورة بالحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي 154 ألفًا و100 هكتار، وفق معطيات صادرة عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

وتوزعت المساحات المزروعة بين 76 ألفًا و500 هكتار من القمح الصلب، و10 آلاف و600 هكتار من القمح اللين، إلى جانب 66 ألفًا و400 هكتار من الشعير، فضلاً عن 500 هكتار من التريتيكال.

ويعكس هذا التوزيع أهمية زراعة القمح الصلب والشعير في التركيبة الفلاحية للجهة، باعتبارهما من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وفي ما يتعلق بمتابعة الحالة الصحية للزراعات، تمّت معالجة حوالي 30 ألفًا و500 هكتار، أي ما يعادل 35 بالمائة من المساحات المزروعة.

وشملت عمليات المداواة استعمال مبيدات ذات مفعول مزدوج على مساحة 16 ألفًا و100 هكتار، مقابل 14 ألفًا و400 هكتار تم علاجها بمبيدات ذات مفعول أحادي.

المصدر: وات

