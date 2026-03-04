سليانة تقترب من إنهاء موسم الزيتون: 93 ألف طن ونسبة تقدم تبلغ 98%

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توشك ولاية سليانة على إسدال الستار على موسم جني الزيتون، بعد أن بلغت نسبة التقدم حوالي 98 بالمائة منذ انطلاق العملية أواخر شهر أكتوبر الماضي، وفق معطيات صادرة عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.

وقد تم إلى حد الآن جمع قرابة 93 ألف طن من صابة الزيتون، في حين بلغت الكميات التي تم تحويلها نحو 75 ألف طن داخل 18 معصرة ناشطة بالجهة.

وتقدر المساحات المغروسة بالزياتين في الولاية بنحو 63.5 ألف هكتار، من بينها حوالي 8 آلاف هكتار من الغراسات السقوية، ما يعكس أهمية هذا القطاع في النسيج الفلاحي المحلي.

المصدر: وات

