سليانة: تقدّم موسم جني الزيتون يصل إلى 15% وجني 14 ألف طن منذ انطلاق الحملة

تتواصل حملة جني الزيتون بولاية سليانة بوتيرة مستقرة، حيث بلغت نسبة التقدّم 15% منذ انطلاق الموسم في أكتوبر الماضي إلى غاية يوم أمس الخميس، بمحصّلة تقدَّر بـ 14 ألف طن من الزيتون، وفق ما أكّدته رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، نورة الزواري.

وأوضحت الزواري، في تصريح لـ”وات”، أن الجهة تضم 21 معصرة ناشطة بطاقة تحويل يومية تبلغ 2098 طناً، وهي طاقة كافية لاستيعاب الصابة في أفضل الظروف. وأضافت أن الطاقة الجملية للخزن تصل إلى 6500 طن، من بينها 5600 طن في خزانات سطحية.

وفي ما يتعلق باليد العاملة، بيّنت أن احتياجات الجهة خلال كامل الموسم تُقدّر بـ 1.9 مليون يوم عمل على امتداد خمسة أشهر، يُنتظر أن يوفرها حوالي 12 ألفاً و700 عامل، في حين تُقدّر كلفة الجني الجملية بـ 47.5 مليون دينار.

أما بخصوص الأسعار، فأشارت الزواري إلى أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الزيتون يتراوح بين 1500 و2500 مليم، بينما تتراوح أسعار لتر الزيت بين 12 و13 ديناراً، وسعر الكيلوغرام من “الباز” بين 9.500 و11 ديناراً.

