Français
Anglais
العربية
الأخبار

سليانة: تنصيب المجلس الجهوي الجديد وانطلاق مرحلة عمل محلية جديدة

سليانة: تنصيب المجلس الجهوي الجديد وانطلاق مرحلة عمل محلية جديدة

شهد مقر ولاية سليانة، صباح اليوم الجمعة، انعقاد موكب رسمي خُصّص لتنصيب المجلس الجهوي الجديد، بحضور كامل أعضائه، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل التنموي والإداري في الجهة.

مجلس جديد بقيادة حاتم اليحياوي

يترأس المجلس الجديد حاتم اليحياوي، ويضم عشرة أعضاء آخرين هم:
الناجم الذيب، معز الوسلاتي، نوفل عبد ربه، زيد كرموس، زينوبة العرفاوي، رامي الحمادي، سمير الصدقاوي، محمد علي الجبالي، محمد سالم، والناصر حميدة.

دعوة إلى عمل موحّد لخدمة الجهة

وفي كلمته خلال الموكب، شدّد الكاتب العام للولاية، محمد نوفل بن إبراهيم، على أهمية:

  • تكريس العمل المشترك بين أعضاء المجلس،

  • احترام الإدارة وتعزيز التنسيق مع مختلف الهياكل،

  • اعتماد منهجية عمل متواصلة ودؤوبة لخدمة مصلحة الولاية والوطن.

كما ذكّر بالدور المحوري للمجلس في معالجة مشاغل المواطنين وربط جسور التواصل مع السلط المحلية والفنية لإيجاد حلول عملية للإشكاليات المطروحة.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

363
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة

346
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
332
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
314
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
309
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
306
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
305
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة
296
الأخبار

الصيدليات تقرر تعليق صرف الأدوية بـ”صيغة الطرف الدافع” لفائدة منظوري الكنام ابتداءً من 8 ديسمبر
289
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
287
الأخبار

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى