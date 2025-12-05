سليانة: تنصيب المجلس الجهوي الجديد وانطلاق مرحلة عمل محلية جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد مقر ولاية سليانة، صباح اليوم الجمعة، انعقاد موكب رسمي خُصّص لتنصيب المجلس الجهوي الجديد، بحضور كامل أعضائه، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل التنموي والإداري في الجهة.

مجلس جديد بقيادة حاتم اليحياوي

يترأس المجلس الجديد حاتم اليحياوي، ويضم عشرة أعضاء آخرين هم:

الناجم الذيب، معز الوسلاتي، نوفل عبد ربه، زيد كرموس، زينوبة العرفاوي، رامي الحمادي، سمير الصدقاوي، محمد علي الجبالي، محمد سالم، والناصر حميدة.

دعوة إلى عمل موحّد لخدمة الجهة

وفي كلمته خلال الموكب، شدّد الكاتب العام للولاية، محمد نوفل بن إبراهيم، على أهمية:

تكريس العمل المشترك بين أعضاء المجلس،

احترام الإدارة وتعزيز التنسيق مع مختلف الهياكل،

اعتماد منهجية عمل متواصلة ودؤوبة لخدمة مصلحة الولاية والوطن.

كما ذكّر بالدور المحوري للمجلس في معالجة مشاغل المواطنين وربط جسور التواصل مع السلط المحلية والفنية لإيجاد حلول عملية للإشكاليات المطروحة.

المصدر: وات

