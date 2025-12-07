Français
سليانة : تنظيم قافلة توعوية لعلاج أمراض الروماتيزم و التهاب المفاصل

سليانة : تنظيم قافلة توعوية لعلاج أمراض الروماتيزم و التهاب المفاصل

شهد مركز الصحة الأساسية بالغمالية بمعتمدية سليانة الجنوبية، اليوم الأحد، تنظيم قافلة توعوية لعلاج أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل، ببادرة من جمعية جنان السرج بالغمالية بالتعاون مع الجمعية التونسية لمرضى المفاصل والعظام تحت إشراف مجمع الصحة الأساسية بسليانة.

و ضمّت القافلة 6 أطباء في اختصاص أمراض العظام و المفاصل و طبيبان في اختصاص العلاج الطبيعي و أخصائية في التغذية.

و من المنتظر تنظيم قافلة مماثلة قريبا بمجمع الصحة بسليانة.

