سليانة : تنظيم قافلتين صحيتين بمعتمديتي سليانة الشمالية و كسرى

نظم الهلال الأحمر التونسي اليوم الأحد، قافلتين صحيتين متزامنتين متعددة الاختصاصات بكل من المركب الشبابي بمعتمدية سليانة الشمالية ودار الشباب بمعتمدية كسرى، أمنهما أكثر من 30 طبيبا و طبيية.

و بيّن عضو الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي نزار أفاهمية في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة بمعتمدية كسرى أمّنها ما يقارب 19 طبيبا و طبيية وأمّن القافلة بمدينة سليانة 17 طبيبا و طبيية، لافتا إلى أن خدمات القافلتين ستتواصل كامل اليوم الي غاية تأمين خدمات صحية لآخر مريض.

و أشار إلى أنّه تم توفير 100 مساعدة غذائية و 100 غطاء صوفيا و 50 قطعة من الحشايا و حليبا للأطفال و كمية من الأدوية.

من جهتها، أفادت العضوة بالهلال الأحمر التونسي نور العوني، بأنّ الاختصاصات شملت أطباء في التغذية و القلب و الشرايين و المعدة و في الصحة الإنجابية و طب الأسنان والطب العام و طب النفس و طب الأطفال.

و أشارت بالمناسبة إلى تنظيم حملات تقصي حول ضغط الدم و السكري و نسبة الأكسجين في الدم.

