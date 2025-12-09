سليانة: رفع 1000 طن من فواضل البناء في شهر واحد ضمن خطة شاملة لتحسين نظافة الجهة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت بلديات ولاية سليانة خلال شهر نوفمبر الماضي رفع حوالي 4500 طن من الفضلات المنزلية و1000 طن من فواضل البناء والأتربة، وذلك ضمن برنامج عمل مكثّف يشمل جميع المناطق، وفق ما أكّده فوزي الراجحي، رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات.

وأوضح الراجحي في تصريح لـ”وات” أنّ الحملات الميدانية مازالت متواصلة، بالتوازي مع تنفيذ خطة جهوية بالشراكة مع الإدارات المعنية، على غرار الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، إضافة إلى مكوّنات المجتمع المدني.

خطة نظافة متعددة المستويات

تشمل الخطة:

حملات يومية : رفع الفضلات، كنس الشوارع، إزالة الأعشاب الطفيلية

حملات أسبوعية : تدخلات نظافة مشتركة بين البلديات

حملات شهرية: جهر الأودية وتنظيف مداخل المدن

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز النظافة بالجهة، خاصة مع ارتفاع كميات الفضلات وفواضل البناء خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: وات

