Français
Anglais
العربية
الأخبار

سليانة: رفع 1000 طن من فواضل البناء في شهر واحد ضمن خطة شاملة لتحسين نظافة الجهة

سليانة: رفع 1000 طن من فواضل البناء في شهر واحد ضمن خطة شاملة لتحسين نظافة الجهة

سجّلت بلديات ولاية سليانة خلال شهر نوفمبر الماضي رفع حوالي 4500 طن من الفضلات المنزلية و1000 طن من فواضل البناء والأتربة، وذلك ضمن برنامج عمل مكثّف يشمل جميع المناطق، وفق ما أكّده فوزي الراجحي، رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات.

وأوضح الراجحي في تصريح لـ”وات” أنّ الحملات الميدانية مازالت متواصلة، بالتوازي مع تنفيذ خطة جهوية بالشراكة مع الإدارات المعنية، على غرار الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، إضافة إلى مكوّنات المجتمع المدني.

خطة نظافة متعددة المستويات

تشمل الخطة:

  • حملات يومية: رفع الفضلات، كنس الشوارع، إزالة الأعشاب الطفيلية

  • حملات أسبوعية: تدخلات نظافة مشتركة بين البلديات

  • حملات شهرية: جهر الأودية وتنظيف مداخل المدن

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز النظافة بالجهة، خاصة مع ارتفاع كميات الفضلات وفواضل البناء خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

527
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

331
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
312
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
283
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
270
الأخبار

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)
264
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
254
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
251
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
249
الأخبار

كأس الأمم الإفريقية: أكثر المنتخبات صعودًا إلى منصة التتويج
248
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى