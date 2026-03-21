الأخبار

سليانة : رفع 585 مخالفة اقتصادية

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، 585 مخالفة اقتصادية أمنها 147 فريقا مشتركا خلال 4632 زيارة تفقد بكافة المعتمديات وذلك إلى غاية 29 من شهر رمضان وفق المدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدي.

و بيّن اليزيدي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الفرق المذكورة حجزت 100 كغ من الموز و 150 كغ من الفرينة المدعمة و 274 لترا من الزيت المدعم و 73.25 كغ من الشاي و 346 علبة تبغ و 2639 قطعة من “الفوشيك”.

و أضاف أن المخالفات توزعت حسب القطاعات إلى 159 مخالفة بالخضر و الغلال و 146 بالمواد الغذائية و 72 باللحوم و الأسماك و 36 بالمرطبات و المخابز و 43 بالتبغ و 53 بالمقاهي و 7 بالعلف و 44 بالملابس و الأحذية و 25 مخالفة أخرى.

و أشار المسؤول إلى أن المخالفات المذكورة تتوزع أيضا إلى 134 مخالفة تتعلق بالترفيع و الزيادة في الأسعار و 211 مخالفة في عدم إشهار الأسعار و 121 بالفوترة و 10 بالاحتكار و 89 مخالفة تتعلق بالميزان و 20 مخالفة أخرى.

يُذكر أنه تم تخصيص 5 فرق مراقبة يومية طيلة شهر رمضان بالاشتراك مع الوحدات الأمنية و هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

302
الأخبار

قيس سعيّد يتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبالذكرى السبعين لإعلان الاستقلال

278
الأخبار

عيد الإستقلال : الرئيس الموريتاني يهنئ قيس سعيد
277
اقتصاد وأعمال

قطر للطاقة تتوقع أن تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة راس لفان 20 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المفقودة
253
اقتصاد وأعمال

458 مليون يورو مساعدات اوروبية عاجلة لدول عربية
246
الأخبار

السفير الأسبق يوسف بن حاحا في ذمة الله
237
أخر الأخبار

هل يعتزم المغرب اقتناء سرب من مقاتلات سوخوي Su-35 الروسية ؟
226
أخر الأخبار

خلال زيارة إلى إسرائيل: جان-نويل بارو يضطر للاحتماء بسبب قصف إيراني قبل إلقاء كلمته
214
الأخبار

عيد الفطر: اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد و عبد الفتاح السيسي
209
أخر الأخبار

قائمة منتخبنا الوطني تحت 23 سنة لمقابلتي الكوت ديفوار الودية
204
اقتصاد وأعمال

الصحيفة اليابانية “ذا جابان تايمز” تفرد تونس بصفحة خاصة بمناسبة الذكرى المزدوجة للاستقلال ومرور 70 عامًا على إرساء العلاقات الدبلوماسية مع اليابان

