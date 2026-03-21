سليانة : رفع 585 مخالفة اقتصادية

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، 585 مخالفة اقتصادية أمنها 147 فريقا مشتركا خلال 4632 زيارة تفقد بكافة المعتمديات وذلك إلى غاية 29 من شهر رمضان وفق المدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدي.

و بيّن اليزيدي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الفرق المذكورة حجزت 100 كغ من الموز و 150 كغ من الفرينة المدعمة و 274 لترا من الزيت المدعم و 73.25 كغ من الشاي و 346 علبة تبغ و 2639 قطعة من “الفوشيك”.

و أضاف أن المخالفات توزعت حسب القطاعات إلى 159 مخالفة بالخضر و الغلال و 146 بالمواد الغذائية و 72 باللحوم و الأسماك و 36 بالمرطبات و المخابز و 43 بالتبغ و 53 بالمقاهي و 7 بالعلف و 44 بالملابس و الأحذية و 25 مخالفة أخرى.

و أشار المسؤول إلى أن المخالفات المذكورة تتوزع أيضا إلى 134 مخالفة تتعلق بالترفيع و الزيادة في الأسعار و 211 مخالفة في عدم إشهار الأسعار و 121 بالفوترة و 10 بالاحتكار و 89 مخالفة تتعلق بالميزان و 20 مخالفة أخرى.

يُذكر أنه تم تخصيص 5 فرق مراقبة يومية طيلة شهر رمضان بالاشتراك مع الوحدات الأمنية و هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

