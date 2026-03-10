Français
أخر الأخبار

سليانة: ظهور بعض الأمراض الفطرية بمزارع الحبوب ودعوة الفلاحين إلى المراقبة والتدخل 

في إطار متابعة موسم الزراعات الكبرى، نظّمت الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي ببورويس، بالتعاون مع خليتي الإرشاد الفلاحي ببرقو وبوعرادة، وبتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة (دائرة الإنتاج النباتي)،، زيارة تفقدية ميدانية شملت عمادتي العباسي والكريب محطة من معتمدية بورويس.

وتهدف هذه الزيارة إلى متابعة الوضع الصحي للمحاصيل الزراعية والوقوف على مدى تقدّم الموسم الفلاحي في المنطقة. وقد لاحظ الفريق الميداني خلال الزيارة ظهور بعض الأمراض الفطرية التي قد تؤثر على مردودية الزراعات إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للحقول من قبل الفلاحين، مع الدعوة إلى التدخل السريع بالمداواة عبر استعمال المبيدات المصادق عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة الفلاحة والموارد المائية، وذلك حفاظاً على سلامة المحاصيل وضمان حسن سير الموسم الفلاحي.

وتندرج هذه الزيارات الميدانية ضمن برنامج الإرشاد الفلاحي الهادف إلى مرافقة الفلاحين وتقديم التوجيهات الفنية اللازمة لضمان مردودية أفضل للزراعات الكبرى بالجهة.

تعليقات

