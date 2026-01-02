Français
أخر الأخبار

سليانة : عمليات رقابية بالجملة..وهذه حصيلتها

نفذت المصالح الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية بولاية سليانة خلال الثلاثة أيام المنقضية181، عملية رقابية مشتركة بكافة المعتمديات، تم خلالها حجز كميات هامة من المواد المختلفة.

وبين المنسق الجهوي للهيئة الوطنية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية عدنان العبيدي في تصريح اليوم الجمعة لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المحجوزات شملت 800ر5 أطنان من الفارينة بسبب وجود حشرات السوس بها وانتهاء صلوحيتها، وقد (وقع تحرير محضر بحث وانذار بالغلق للمخبزة) و165 كغ من الدجاج الحي (غير خاضع للرقابة البيطرية) و6 كغ من الكبد بمحل ينشط بطريقة عشوائية و10 كغ من الدجاج المذبوح (تعفن وانبعثت منه روائح كريهة) فضلا عن حجز 21 كغ من البسيسة و12 كغ من الكسكسي و10 كغ من التوابل و13 كغ من البرغل بسبب انتهاء الصلوحية.

ودعا  العبيدي بالمناسبة المواطنين إلى أن يكونوا شركاء في العمليات الرقابية وذلك من خلال التأكّد من تاريخ الصلوحية عند اقتناء المواد الغذائية ومكوناتها.

 

