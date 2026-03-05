Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت مصادر إعلامية سماع دوي انفجارات متكررة في أبو ظبي بالقرب من مطار زايد الدولي.

وأعلنت الامارات أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

واستهدفت في 1 مارس طائرة مسيّرة مطار زايد الدولي، ما أسفر عن سقوط شظايا نتج عنها حالة وفاة واحدة لشخص من الجنسية الآسيوية، إضافة إلى 7 إصابات.

