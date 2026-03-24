سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف

قضت الدائرة الجناحيّة التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، بالسجن مدّة سنة و 10 أشهر في حقّ المحامي و النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف، وذلك بخصوص القضيّة التي رفعتها عبير موسي رئيسة الحزب الحرّ الدستوري، اتّهمته فيها بتعنيفها و شتمها داخل البرلمان المنحل.
يُذكر أنّ سيف الدين مخلوف حُوكِم مُؤخّرا بـ 4 سنوات سجنا بخصوص القضية المتّهم فيها بـ “التآمر على أمن الدولة”.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب