سنة 2025، نقلت الخطوط التونسية 2.49 مليون مسافر

نشرت شركة الخطوط التونسية مؤخرًا مؤشرات نشاطها الخاصة بالسنة المالية 2025. وقد بلغت عائدات النقل لدى الناقلة الوطنية، إلى موفى سنة 2025، نحو 1.627 مليون دينار، مقابل 1.635 مليون دينار تم تحقيقها خلال سنة 2024. ويُشار إلى أن عائدات النقل المقدّرة تشمل معاليم الإركاب والسلامة التي يتم استخلاصها.

وخلال سنة 2025، نقلت الخطوط التونسية 2.49 مليون مسافر، مقابل 2.61 مليون مسافر في سنة 2024، أي بتراجع قدره 5%.

وأوضحت الشركة أنه «رغم تراجع عدد المقاعد-الكيلومتر المعروضة (SKO) بنسبة 8%، فإن حركة نقل المسافرين لم تنخفض سوى بنسبة 5%، حيث تراجعت من 2.611.380 مسافرًا سنة 2024 إلى 2.486.888 مسافرًا سنة 2025».

وأضافت أن نسبة الامتلاء الكيلومتري سجلت تحسنًا بـ 3 نقاط، لتنتقل من 73.1% في سنة 2024 إلى 76.1% في سنة 2025.

وفي ما يتعلق بنشاط الشحن، أفادت الخطوط التونسية بأنها نقلت خلال سنة 2025 نحو 5.500 طنًا من البضائع والبريد، مسجلة زيادة بنسبة 8% مقارنة بالسنة السابقة.

كما ارتفع معامل الحمولة بـ 2.4 نقطة ليبلغ 66.3% خلال سنة 2025، مقابل 63.9% في سنة 2024.

