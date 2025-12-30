سنة 2025.. حين فرضت الجهات نفسها في قلب المشهد الوطني (تقرير)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تفصلنا أيام قليلة على نهاية سنة 2025..

وفي اطار العمل الصحفي التجميعي سنسعى عبر هذا التقرير الى حصر أهم الأحداث التي عاشت على وقعها مختلف ولايات البلاد خلال سنة 2025.

فاجعة المزونة

أدى سقوط جزء من جدار متداعي للسقوط تابع لمعهد الثانوي المزونة من ولاية سيدي بوزيد يوم 14 أفريل 2025، إلى وفاة 3 تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة، كما أصيب شخصان بإصابات متفاوتة، وتم اسعافهم ونقلهم الي المستشفي المحلي بمزونة.

واثر هذه الفاجعة خرج عدد من الأهالي في تحركات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المتسببين في هذه الحادثة كما طالبوا الرئيس قيس سعيد بزيارتهم.

وفعلا تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 18 أفريل 2025 الى معتمدية المزونة أين التقى بالأهالي وتحادث مع عدد من ممثلي الجهة.

الأزمة البيئية في قابس

في شهر واحد،تكررت حادثة تسرب غازات منبعثة من المنطقة الصناعية بقابس أربع مرات متتالية لتتسبب في اختناق عدد من أهالي الجهة..

ففي شهر سبتمبر 2025 تم تسجيل حوالي 100 حالة اختناق..ما خلق احتقانا في الجهة حيث عمد عدد من الأهالي ومكونات المجتمع المدني الى تنظيم تحركات احتجاجية شبه اسبوعية للمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي بقابس.

وأمام تواصل حالة الاحتقان بقابس نظم مجلس نواب الشعب جلسة عامة خصصت للأزمة البيئية في قابس حضرها كل من وزير التجهيز صلاح الزواري ووزير الصحة مصطفى الفرجاني.

ورغم هذه الجلسة العامة التي استبقت الاضراب العام تمسك أهالي قابس بتنفيذ الاضراب العام الجهوي يوم 21 أكتوبر 2025.

ويوم 8 نوفمبر كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، المهندس علي بن حمّود المتخصّص في البتروكيمياء بتكوين فريق عمل لإيجاد حلول عاجلة وأخرى استراتيجية لأزمة قابس ومناطق أخرى من البلاد.

وتسلم الرئيس يوم 18 نوفمبر 2025 نسخة من التقرير الأوّلي الذي أعدته اللّجنة التي كلّفها بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس والمتكوّنة من علي بن حمود وسامية بن علي والدكتورة كواس حميدة ورفيق العوّادي ونور الدين الرّاشدي ومحمد صالح النجّار ومحمد بن شرّادة.

في الأثناء تقدم الفرع الجهوي للمحامين بقابس بقضية استعجالية لايقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، وتم تأجيل النظر في القضية الى يوم 8 جانفي 2026، وفق ما أفاد بذلك رئيس الفرع منير العدوني وكالة تونس أفريقيا للأنباء “وات “.

صفاقس : إزالة مخيّم بمنطقة العامرة يضم 3500 مهاجر غير نظامي

نفذت وحدات الحرس الوطني أواخر شهر ماي 2025 عملية إزالة مخيم المهاجرين غير النظاميين المقام على ملك الدولة في منطقة العامرة (كلم 21) من ولاية صفاقس، والذي يأوي نحو 3500 مهاجر وفق ما أكده العميد حسام الدين الجبابلي،.

وشدّد الجبالي على أن العملية تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى إزالة جميع المخيمات العشوائية.

إنطلاق أشغال مستشفى سلمان بن عبد العزيز بالقيروان

تم يوم الخميس 11 ديسمبر 2025 تسليم قطعة الأرض المخصصة لبناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة وشركات المقاولات السعودية والتونسية.

واكد المهندس خالد القصبي، الرئيس التنفيذي لشركة القصبي في تصريح لتونس الرقمية ان الأشغال ستنطلق رسميا يوم 12 ديمسبر الجاري على أن تمتد مدة تنفيذ المشروع إلى 36 شهراً، مع التأكيد على الالتزام التام بالمواصفات المحددة لتسليم المشروع في الوقت المحدد.

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون متر مكعب

كشف مدير عام السدود والاشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فايز مسلم، أن “سدود الشمال التونسي تدعّمت بـ51 مليون متر مكعب من الامطار في الأيام الثمانية الاولى من شهر ديسمبر الجاري”، بما يمثل، وفق تقديره، مؤشرات هامّة جدّا ومطمئنة.

واضاف بأن سدود الشمال استقبلت 200 مليون متر مكعب منذ بداية فصل الخريف، ما ساهم في تغذيتها بصفة كبيرة ومكّن من تأمين مياه الشرب، متوقّعا أنه في حال تواصلت التساقطات بنفس الوتيرة سيتسنى تأمين المياه المخصصة للري أيضا، على حدّ قوله.

