سنية مبروك تعزّز صفوف «BFMTV» ابتداءً من الموسم الإعلامي المقبل

الصحافية، التي قدّمت استقالتها مؤخراً من «CNews» و«Europe 1»، ستطلّ على شاشة «BFMTV» في نهاية شهر أوت 2026.

و قبيل الانتخابات الرئاسية، يأتي هذا الانضمام في إطار طموح القناة لتصدّر النقاش السياسي في فرنسا.

«ستكون حاضرة على BFMTV ابتداءً من الموسم المقبل، انطلاقاً من الأسبوع الأخير من شهر أوت».

و بينما كانت التكهنات تتصاعد بشأن مستقبل سنية مبروك المهني بعد استقالتها من «CNews» و«Europe 1»، أعلن فابيان نامياس لصحيفة «لو فيغارو» انضمام الصحافية إلى شبكة «BFMTV» مع انطلاق الموسم الإعلامي المقبل.

و قبل أن يضيف، لدى زملائنا، درءاً لأي التباس، أنه لا يتعلق الأمر بتولي سونيا مبروك تقديم البرنامج الصباحي، ولا إجراء المقابلة السياسية الصباحية «التي تتولاها بموهبة كبيرة أبولين دو ماليرب».

«صوت صارم و مستقل»

وقال فابيان نامياس : «في عالم تنافسي مثل عالمنا، لا بدّ من إضافة شخصيات وتوقيعات تمنح الشاشة مزيداً من الحضور والتميّز. ومن هذه الزاوية، من الواضح أن سونيا ستكون مكسباً كبيراً».

و على غرار ماكسيم سويتِك، وأبولين دو ماليرب، ومارك فوفيل، وأوليفييه تروشّو، وآلان مارشال، فإن الصحافية «تحافظ على رابط قوي جداً مع الجمهور، رابط يبدو أنه ازداد قوة خلال الأسابيع الأخيرة. وكما هو حال هذه الشخصيات، يمكن لسونيا مبروك أن تساهم في تطوير القناة ورفع نسب المشاهدة».

و أضاف نامياس أن الصحافية سيكون لها «دور حاسم خلال المحطات الديمقراطية الكبرى، مثل السهرات والحوارات المرتبطة بالانتخابات». وتابع: «BFMTV هي حقاً قناة الحدث. طموحنا هو بناء مواعيد استثنائية ستكون سونيا إحدى أبرز شخصياتها المحورية».

من جهتها، أعربت سنية مبروك، التي بدأت مسيرتها في الصحافة المكتوبة قبل أن تفرض حضورها في الإذاعة ثم التلفزيون بوصفها إحدى أبرز محاوري الشخصيات السياسية في المشهد السمعي البصري الفرنسي، عن سعادتها بالانضمام إلى فرق «BFMTV». وقالت: «أنا فخورة بالانضمام إلى هيئة تحرير أعرف التزامها وجودتها التحريرية.

و في وقت تلعب فيه المعلومة دوراً حاسماً في الحياة الديمقراطية للبلاد، أطمح إلى حمل صوت صارم ومستقل لخدمة المشاهدين: طرح أسئلة واضحة، الذهاب إلى نهاية الإجابات، ووضع الوقائع في صميم النقاش».