Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

سنّ اليأس عند الرجال: حقيقة أم مجرد خرافة؟ ما أعراضه ومتى يبدأ؟ [فيديو]

يُطرح كثيراً سؤال حول ما إذا كان الرجال يمرّون بمرحلة مشابهة لسن اليأس لدى النساء. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور بدرالدين بن خليفة، أستاذ مبرز في جراحة المسالك البولية  أن ما يُعرف بـ سن اليأس عند الرجال هو حالة طبية حقيقية.

وأوضح الطبيب خلال حديثه لـتونس  الرقميةأن هذه الحالة لا تصيب جميع الرجال بنفس الطريقة، إذ يمكن أن تظهر لدى بعضهم في سن مبكرة نسبياً، خاصة في حال وجود مشاكل صحية سابقة، في حين قد لا يعاني منها رجال آخرون حتى في سن متقدمة.

يعرف المختص سن اليأس لدى الرجال بانخفاض تدريجي في مستوى هرمون التستوستيرون، ويبدأ عادة بين سن 45 و50 عاماً. وعلى عكس ما يحدث لدى النساء، فإن هذا الانخفاض لا يؤدي إلى توقف كامل لإفراز الهرمونات، بل يختلف تأثيره من شخص إلى آخر.

أبرز الأعراض

يمكن أن تظهر عدة أعراض منها:

  • انخفاض الكتلة العضلية

  • تساقط الشعر وتراجع كثافة الشعر في الجسم

  • زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن

  • اضطرابات المزاج والتوتر والإرهاق

  • انخفاض الرغبة الجنسية

أبرز الأسباب

إضافة إلى التغيرات الهرمونية الطبيعية، هناك عوامل أخرى قد تزيد من احتمال ظهور الأعراض أو تفاقمها، من بينها:

  • الإجهاد

  • قلة النشاط البدني ونمط الحياة الخامل

  • السكري وأمراض القلب والشرايين

  • السمنة

ويؤكد المختص أن اتباع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني المنتظم والتغذية المتوازنة وإدارة التوتر يمكن أن يساعد في تأخير ظهور الأعراض وتحسين جودة الحياة لدى الرجال.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

375
أخر الأخبار

في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

271
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للمنتخب الوطني سيدات لكرة القدم
255
الأخبار

إيران تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026
252
أخر الأخبار

كرة السلة – مرحلة التتويج : إعادة مقابلة الإفريقي – الشبيبة
252
الأخبار

في فرنسا: تحديد موعد عيد الفطر و زكاة الفطر بـ9 يورو للفرد
252
الأخبار

وضعية النائب أحمد السعيداني: نواب يؤكدون ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف
252
الأخبار

إيواء وديع الجريء بقسم الإنعاش بعد تدهور حالته الصحية
247
أخر الأخبار

الأهلي المصري: قبل لقاء الترجي، عقوبات مالية كبيرة ضد اللاعبين
233
الأخبار

مجلس نواب الشعب : دعوات لاحترام إجراءات رفع الحصانة
231
الأخبار

وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجمة صاروخية إيرانية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى