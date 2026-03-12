سنّ اليأس عند الرجال: حقيقة أم مجرد خرافة؟ ما أعراضه ومتى يبدأ؟ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يُطرح كثيراً سؤال حول ما إذا كان الرجال يمرّون بمرحلة مشابهة لسن اليأس لدى النساء. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور بدرالدين بن خليفة، أستاذ مبرز في جراحة المسالك البولية أن ما يُعرف بـ سن اليأس عند الرجال هو حالة طبية حقيقية.

وأوضح الطبيب خلال حديثه لـتونس الرقميةأن هذه الحالة لا تصيب جميع الرجال بنفس الطريقة، إذ يمكن أن تظهر لدى بعضهم في سن مبكرة نسبياً، خاصة في حال وجود مشاكل صحية سابقة، في حين قد لا يعاني منها رجال آخرون حتى في سن متقدمة.

يعرف المختص سن اليأس لدى الرجال بانخفاض تدريجي في مستوى هرمون التستوستيرون، ويبدأ عادة بين سن 45 و50 عاماً. وعلى عكس ما يحدث لدى النساء، فإن هذا الانخفاض لا يؤدي إلى توقف كامل لإفراز الهرمونات، بل يختلف تأثيره من شخص إلى آخر.

أبرز الأعراض

يمكن أن تظهر عدة أعراض منها:

انخفاض الكتلة العضلية

تساقط الشعر وتراجع كثافة الشعر في الجسم

زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن

اضطرابات المزاج والتوتر والإرهاق

انخفاض الرغبة الجنسية

أبرز الأسباب

إضافة إلى التغيرات الهرمونية الطبيعية، هناك عوامل أخرى قد تزيد من احتمال ظهور الأعراض أو تفاقمها، من بينها:

الإجهاد

قلة النشاط البدني ونمط الحياة الخامل

السكري وأمراض القلب والشرايين

السمنة

ويؤكد المختص أن اتباع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني المنتظم والتغذية المتوازنة وإدارة التوتر يمكن أن يساعد في تأخير ظهور الأعراض وتحسين جودة الحياة لدى الرجال.

