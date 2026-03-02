سهرات رمضانية في تونس والجهات: برنامج عروض الاثنين والثلاثاء 2 و3 مارس 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يسهر عشاق الموسيقى والفنون في تونس العاصمة وعدد من الجهات، يومي الاثنين والثلاثاء (2 و3 مارس 2026)، على باقة من العروض المتنوعة بين الطرب والموسيقى الصوفية والمسرح والسينما والشعر، ضمن برنامج غنيّ يحتضنه عدد من الفضاءات الثقافية والمهرجانات.

برنامج يوم الاثنين 2 مارس 2026

مهرجان المدينة بتونس: طرب وأمسيات موسيقية

مهرجان المدينة: عرض “عشاق الطرب” للفنان عبد الكريم الباسطي بالمركز الثقافي بئر الأحجار.

ليالي العزف المنفرد بدار الثقافة ابن رشيق: عرض “خفيف الروح” لـحمزة القاطري.

افتتاح ليالي رمضان في باردو والوردية والمنيهلة

افتتاح ليالي رمضان بدار المسرحي بباردو: عرض “أوتار رمضان” لـرجاء بن سعيد.

افتتاح ليالي رمضان بالوردية: عرض يحييه الفنان شريف علوي بالمركز الثقافي أبو القاسم الشابي.

افتتاح ليالي رمضان بالمنيهلة: عرض صوفي “التخميرة الأريانية” للمنشد مروان الجمالي.

عروض مسرحية واختتام في حي التضامن

اختتام ليالي رمضان بحي التضامن: عرض مسرحية “خيال جميل”.

الحمامات: انطلاق “ليالي القمر” بدار سيباستيان

افتتاح “ليالي القمر” بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات (دار سيباستيان):

عرض “شذرات” لـكورال ذكرى

عرض “حكايات متوسطية” لـمحمد رجاء فرحات

عروض في الجهات: المنستير ومدنين والحامة وسيدي بوزيد

ليالي المدينة بالمنستير: عرض موسيقي للفنانة آية دغنوج.

مهرجان المدينة بمدنين: عرض فيلم “الرجل الذي أصبح متحفا” لـمروان الطرابلسي.

افتتاح مهرجان المدينة بالحامة: العرض الصوفي “زوار الحضرة” بقيادة مرشد بو ليلة.

رمضانيات بيت الشعر – رمضانيات في سيدي بوزيد: أمسية شعرية بمركز الفنون الدرامية بسيدي بوزيد.

برنامج يوم الثلاثاء 3 مارس 2026

مهرجان المدينة بتونس وعروض بالعاصمة

مهرجان المدينة بتونس: Le Chœur de chants grecs de Tunis.

النادي الثقافي الطاهر الحداد: عرض للفنانة نهى رحيّم.

ليالي العزف المنفرد بدار الثقافة ابن رشيق: عرض “trio” لـوجيه البجاوي.

المنستير والمكنين والكاف وباجة وقفصة: تنوع موسيقي وإنشاد

ليالي المدينة بالمنستير: عرض “الراديون” لـمكرم الأنصاري.

افتتاح ليالي رمضان بالمكنين: عرض “أوتار وألوان” بمطعم الحي الجامعي بالمكنين.

مهرجان المدينة بالكاف: عرض “ننده الأسياد” لـمحمد البسكري.

ليالي وجد بالمركب الثقافي بباجة: عرض حضرة رجال تونس.

مؤانسات رمضانية بقفصة: عرض فرقة بركة للإنشاد الديني.

نابل والمنيهلة وقابس والحامة: افتتاح واختتام وسهرات

افتتاح ليالي رمضان الثقافية بمنزل تميم (ولاية نابل).

ليالي رمضان بالمنيهلة: عرض مسرحي “خيال جميل”.

ليالي أبي لبابة الأنصاري بقابس: عرض الاختتام “جارت الأشواق” لـعلي نصر.

مهرجان المدينة بالحامة: سهرة موسيقية مع الفنان سفيان الزايدي.

أحزمة العاصمة: العمران وسيدي حسين وبن عروس والمروج

الليالي الرمضانية بالعمران: سهرة الافتتاح “سلاطين الحضرة”.

ليالي سيدي حسين الرمضانية: سهرة الافتتاح بالعرض الصوفي “في حضرة المعشوق”.

قناديل رمضان ببن عروس: عرض فيلم “دشرة” لـعبد الحميد بوشناق بالمبيت الجامعي للفتيات ببن عروس.

ليالي رمضان بالمروج: افتتاح معرض للحرفيات بقاعة بلدية المروج.

