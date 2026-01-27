Français
Anglais
العربية
الأخبار

سهرة فلكية مفتوحة للجميع ومجانية: رحلة لاكتشاف الكواكب العملاقة بمدينة العلوم

سهرة فلكية مفتوحة للجميع ومجانية: رحلة لاكتشاف الكواكب العملاقة بمدينة العلوم

تُنظّم مدينة العلوم بتونس سهرة فلكية مميّزة ومفتوحة للعموم، يوم السبت 31 جانفي 2026، بقاعة ابن خلدون، انطلاقًا من الساعة 18:30، في تظاهرة علمية تجمع بين المعرفة، المتعة والاكتشاف، والدخول إليها مجاني.

وتتمحور هذه السهرة حول الكواكب العملاقة في المجموعة الشمسية، وهي المشتري، زحل، أورانوس ونبتون، حيث سيحظى الحضور بفرصة فريدة للتعرّف على خصائص هذه الكواكب وأسرارها العلمية.

في البرنامج:

  • محاضرة علمية مبسّطة حول الكواكب العملاقة، تركيبتها، أقمارها ودورها في النظام الشمسي.

  • رصد فلكي بالتلسكوبات لمشاهدة:

    •  القمر

    •  كوكب زحل وأقماره

    •  كوكب المشتري وأقماره الأربعة الكبرى

  • أجواء تفاعلية تجمع بين العلم والتجربة المباشرة، مناسبة للأطفال، العائلات، الهواة وكلّ عشّاق الفلك.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

365
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية

334
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
319
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
316
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
297
الأخبار

الكشف عن هوية المدرّب الجديد للنجم الساحلي
279
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
272
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
263
الأخبار

عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء
261
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 
261
الأخبار

ولاية تونس : استئناف الدروس بالمدرسة الابتدائية بالبحر الأزرق 1 ابتداءً من الغد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى