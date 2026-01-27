سهرة فلكية مفتوحة للجميع ومجانية: رحلة لاكتشاف الكواكب العملاقة بمدينة العلوم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تُنظّم مدينة العلوم بتونس سهرة فلكية مميّزة ومفتوحة للعموم، يوم السبت 31 جانفي 2026، بقاعة ابن خلدون، انطلاقًا من الساعة 18:30، في تظاهرة علمية تجمع بين المعرفة، المتعة والاكتشاف، والدخول إليها مجاني.

وتتمحور هذه السهرة حول الكواكب العملاقة في المجموعة الشمسية، وهي المشتري، زحل، أورانوس ونبتون، حيث سيحظى الحضور بفرصة فريدة للتعرّف على خصائص هذه الكواكب وأسرارها العلمية.

في البرنامج:

محاضرة علمية مبسّطة حول الكواكب العملاقة، تركيبتها، أقمارها ودورها في النظام الشمسي.

رصد فلكي بالتلسكوبات لمشاهدة: القمر كوكب زحل وأقماره كوكب المشتري وأقماره الأربعة الكبرى

أجواء تفاعلية تجمع بين العلم والتجربة المباشرة، مناسبة للأطفال، العائلات، الهواة وكلّ عشّاق الفلك.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



