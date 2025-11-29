Français
Anglais
العربية
الأخبار

سوء التغذية يُهدّد نحو 10 آلاف طفل في غزة

سوء التغذية يُهدّد نحو 10 آلاف طفل في غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم السبت، تسجيل نحو 9 آلاف و 300 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة خلال أكتوبر الماضي، محذّرة من تفاقم الوضع الإنساني مع دخول فصل الشتاء و شحّ المواد الغذائية.

و قالت المنظمة في بيان إن مستويات سوء التغذية المرتفعة “تعرّض حياة الأطفال للخطر”، مشيرة إلى أن الشتاء يزيد مخاطر الأمراض و نسب الوفيات لدى الفئات الأكثر ضعفا.

و أوضحت أن فحوصات التغذية أظهرت ارتفاعا حادا في حالات العجز الغذائي، في ظل نقص المواد الأساسية و ارتفاع أسعار الأغذية الحيوانية المصدر، مما يجعلها خارج متناول غالبية سكان القطاع.

و أضافت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل، أن “آلاف الأطفال دون الخامسة لا يزالون يعانون سوء التغذية الحاد، في حين يفتقر كثيرون إلى المأوى الملائم و الصرف الصحي و الحماية من البرد”، مؤكدة أن “الجوع و المرض و الظروف المناخية القاسية تُعرّض حياة أطفال غزة للخطر”.

و قالت المنظمة إن كميات كبيرة من إمدادات الشتاء لا تزال عالقة على حدود غزة، و دعت إلى إدخال المساعدات “بشكل آمن و سريع و دون عوائق” و فتح جميع المعابر بشكل متزامن لتسريع تدفق الإغاثة، بما يشمل مصر و إسرائيل و الأردن و الضفة الغربية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

312
الأخبار

إسرائيل : انتهى زمن الحرب لصرف الأنظار… و رئيس الأركان يصرّ على أن يدفع الجميع ثمن جرائمهم

294
أخر الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بباجة تضع واقيات جديدة لتعزيز راحة المسافرين
278
الأخبار

باجة حملة توعية ضد العنف الموجه للمرأة في الطرقات
265
اقتصاد وأعمال

التحذير المقلق للبنك المركزي الأوروبي تكشفه «فرانس تي في» : احتفظوا بقدر كافٍ من المال نقدًا في المنزل…
260
أخر الأخبار

فصل توريد سيّارة لكلّ عائلة في قانون مالية 2026: عضو لجنة المالية بالبرلمان يكشف التفاصيل (فيديو)
250
أخر الأخبار

تونس: محكمة الاستئناف تُبرّئ ثلاثة متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”
249
الأخبار

المغرب : بعد صلوات من أجل الجيش الإسرائيلي… جدل جديد إلى جانب 17 دولة
247
اقتصاد وأعمال

وزيرة المالية : سنة 2026 ستكون سنة الرجوع إلى الإنتدابات [فيديو]
239
الأخبار

بعثة المنتخب الوطني تصل إلى الدوحة إستعدادا لكأس العرب 2025
236
الأخبار

2.1 مليار دينار إنفاق التونسيين على السفر مع نهاية سبتمبر

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى