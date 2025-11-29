سوء التغذية يُهدّد نحو 10 آلاف طفل في غزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم السبت، تسجيل نحو 9 آلاف و 300 حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة خلال أكتوبر الماضي، محذّرة من تفاقم الوضع الإنساني مع دخول فصل الشتاء و شحّ المواد الغذائية.

و قالت المنظمة في بيان إن مستويات سوء التغذية المرتفعة “تعرّض حياة الأطفال للخطر”، مشيرة إلى أن الشتاء يزيد مخاطر الأمراض و نسب الوفيات لدى الفئات الأكثر ضعفا.

و أوضحت أن فحوصات التغذية أظهرت ارتفاعا حادا في حالات العجز الغذائي، في ظل نقص المواد الأساسية و ارتفاع أسعار الأغذية الحيوانية المصدر، مما يجعلها خارج متناول غالبية سكان القطاع.

و أضافت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل، أن “آلاف الأطفال دون الخامسة لا يزالون يعانون سوء التغذية الحاد، في حين يفتقر كثيرون إلى المأوى الملائم و الصرف الصحي و الحماية من البرد”، مؤكدة أن “الجوع و المرض و الظروف المناخية القاسية تُعرّض حياة أطفال غزة للخطر”.

و قالت المنظمة إن كميات كبيرة من إمدادات الشتاء لا تزال عالقة على حدود غزة، و دعت إلى إدخال المساعدات “بشكل آمن و سريع و دون عوائق” و فتح جميع المعابر بشكل متزامن لتسريع تدفق الإغاثة، بما يشمل مصر و إسرائيل و الأردن و الضفة الغربية.

