سواحل رواد: العثور على جثة بحار بعد غرق مركب صيد… والبحث متواصل عن مرافقه

تشهد منطقة رواد من ولاية أريانة حالة من الترقب منذ وقوع حادثة غرق مركب صيد صغير قبالة السواحل، أسفرت عن وفاة أحد البحارة فيما لا يزال رفيقه في عداد المفقودين.

وبعد يومين من عمليات التمشيط في عرض البحر، تمكنت فرق البحث من العثور على جثة أحد البحارين الذين كانوا على متن المركب المنكوب، في حين تتواصل الجهود للعثور على البحار الثاني.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى فجر يوم الأربعاء عندما خرج البحاران، وكلاهما في الأربعين من العمر تقريبًا، في رحلة صيد اعتيادية. غير أن المركب الصغير لم يقاوم اضطراب البحر، حيث انقلب وغرق بعد نحو 18 دقيقة فقط من انطلاقه، مما حال دون عودتهما إلى الشاطئ.

المصدر: وات
