Français
Anglais
العربية
عالمية

سوريا: تعليق الرحلات الجوية بمطار حلب بسبب الاشتباكات

سوريا: تعليق الرحلات الجوية بمطار حلب بسبب الاشتباكات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة، على خلفية تواصل الاشتباكات المسلحة داخل المدينة بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي يقودها الأكراد.

وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا» قد أفادت بأن قوات «قسد» استهدفت أحياء سكنية في مدينة حلب بالقذائف، ما دفع وحدات من الجيش السوري إلى الاشتباك معها، في تصعيد أمني انعكس مباشرة على حركة الطيران المدني.

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن الرحلات المبرمجة خلال فترة التعليق سيتم تحويلها مؤقتًا إلى مطار دمشق الدولي، وذلك إلى حين استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار إجراء احترازي ومؤقت يهدف إلى ضمان سلامة المسافرين والطواقم الجوية، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار تحديثات لاحقة فور انتهاء المدة المحددة أو في حال حدوث أي مستجدات. ودعت المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

484
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار

429
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
407
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!
354
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
347
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
340
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
304
الأخبار

بداية من يوم الغد، انخفاض ملحوظ في الحرارة وأمطار مرتقبة في هذه المناطق
297
أخر الأخبار

إرتدادات إستقالة الطبوبي تتواصل..جامعة الأساسي تدخل على الخطّ
277
الأخبار

فنزويلا تُشكّل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة قضية احتجاز الرئيس مادورو
264
أخر الأخبار

باجة: الحوادث تحصد الأرواح..23 قتيلاً و252 جريحاً خلال 2025 [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى