سوريا: تعليق الرحلات الجوية بمطار حلب بسبب الاشتباكات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي لمدة 24 ساعة، على خلفية تواصل الاشتباكات المسلحة داخل المدينة بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي يقودها الأكراد.

وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا» قد أفادت بأن قوات «قسد» استهدفت أحياء سكنية في مدينة حلب بالقذائف، ما دفع وحدات من الجيش السوري إلى الاشتباك معها، في تصعيد أمني انعكس مباشرة على حركة الطيران المدني.

وأوضحت هيئة الطيران المدني أن الرحلات المبرمجة خلال فترة التعليق سيتم تحويلها مؤقتًا إلى مطار دمشق الدولي، وذلك إلى حين استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار إجراء احترازي ومؤقت يهدف إلى ضمان سلامة المسافرين والطواقم الجوية، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار تحديثات لاحقة فور انتهاء المدة المحددة أو في حال حدوث أي مستجدات. ودعت المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



