سوريا: ردّ أمريكي على تنظيم الدولة الإسلامية

سوريا: ردّ أمريكي على تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن الجيش الأمريكي، في بيان رسمي، أنه نفّذ يوم الجمعة 19 ديسمبر عملية عسكرية في سوريا استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وشملت مقاتلين وبُنى تحتية ومواقع تسليح. وأوضح البنتاغون أن العملية جاءت «ردًا مباشرًا» على الهجوم الذي وقع يوم 13 ديسمبر وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومدني واحد يعمل مترجمًا.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم – CentCom) أن أكثر من 70 هدفًا جرى قصفها في وسط البلاد باستخدام الطائرات والمروحيات والمدفعية، مع إطلاق أكثر من 100 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من تنظيم داعش، من بينهم قائد خلية متخصصة في الطائرات المسيّرة، وذلك في محافظة دير الزور. كما طالت الغارات أيضًا محافظة الرقة ومحيط تدمر

