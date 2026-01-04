Français
Anglais
العربية
عالمية

سوريا: ضربات بريطانية وفرنسية تستهدف تنظيم «الدولة الإسلامية»

أعلنت وزارتا الدفاع البريطانية والفرنسية أن قواتهما نفذت، بشكل مشترك، ضربات جوية في سوريا استهدفت مواقع تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وبحسب مقطع فيديو، جاءت هذه الضربات في إطار عملية «العزم الصلب» (Inherent Resolve)، وهي التحالف الدولي المناهض للجماعات الجهادية، الذي تنسقه الولايات المتحدة.

في مرحلة أولى، استهدف سلاح الجو الملكي البريطاني منشأة كان يشغلها تنظيم «الدولة الإسلامية»، «يرجّح إلى حدّ كبير أنها تُستخدم لتخزين أسلحة ومواد متفجرة»، وذلك في المناطق الجبلية شمال مدينة تدمر الأثرية (وسط سوريا).

وفي مرحلة لاحقة، أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، عبر منصة «إكس»، تنفيذ «ضربات ضد مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي» بهدف «منع عودة ظهور داعش»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأوضح وزارة الدفاع البريطانية أن الطائرات البريطانية «استخدمت قنابل موجهة من طراز Paveway IV لاستهداف عدة أنفاق وصول تؤدي إلى المنشأة. ولا تزال عملية تقييم مفصلة جارية، غير أن المؤشرات الأولية تظهر أن الهدف أُصيب بنجاح».

