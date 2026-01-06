Français
Anglais
العربية
الأخبار

سوريا: قتلى و جرحى في اشتباكات عنيفة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في مدينة حلب بشمال سوريا في اشتباكات بين “قوات قسد” والجيش السوري.

وقالت وسائل إعلام سورية، إنّ الجيش السوري يرد على مصادر إطلاق النيران والطائرات المسيّرة التابعة لقسد في حيي الأشرفية والشّيخ مقصود بمدينة حلب.
وجاءت التّطورات بعد أيام من انتهاء المدّة الممنوحة لقوات قسد للاندماج في الدّولة السّورية، والتي كان من المقرّر أن تتمّ مع نهاية العام الماضي بموجب الاتفاق الموقع في دمشق في 10 مارس 2025 بين الرئيس السّوري أحمد الشّرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

