سوريا: نقل 7 آلاف معتقل من تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى العراق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل الولايات المتحدة عملياتها الرامية إلى نقل سجناء تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من سوريا إلى العراق.

وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأميركي بأن نحو 7 آلاف سجين من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» قد يُنقلون من سوريا إلى العراق المجاور، وذلك «لضمان بقاء الإرهابيين في سجون آمنة».

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) هذه المعطيات في بيان نُشر على منصة «إكس».

وجاء في البيان: «نجحت القوات الأميركية في نقل 150 مقاتلاً من تنظيم داعش، كانوا محتجزين في سجن بمدينة الحسكة في سوريا، إلى موقع آمن في العراق. وبالمجمل، قد يتم نقل ما يصل إلى 7 آلاف سجين من تنظيم داعش من سوريا إلى منشآت تخضع لسيطرة العراق».

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



