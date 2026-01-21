Français
الأخبار

سوسة : استئناف الدروس غدا مع  تعليقها في مدرستين بمعتمدية بوفيشة  

سوسة : استئناف الدروس غدا مع  تعليقها في مدرستين بمعتمدية بوفيشة  

تبعا لكميات الأمطار الهامة التي شهدتها الجهة خلال اليومين الأخيرين، وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، تقرر مواصلة تعليق الدروس بكل من المدرسة الابتدائية سيدي خليفة والمدرسة الابتدائية حنبعل سيدي مطير بمعتمدية بوفيشة ليوم كامل الخميس 22 جانفي 2026.

و أوضحت اللجنة أن هذا القرار يهدف إلى ضمان سلامة التلاميذ والمعلمين، على أن تستأنف الدروس بشكل طبيعي ببقية معتمديات الجهة.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

