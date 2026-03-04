Français
سوسة: افتتاح مركز بريد جديد بمدينة هرقلة

تعززت الشبكة التجارية للبريد التونسي، الاثنين المنقضي، بافتتاح مركز بريد جديد بمنطقة هرقلة من ولاية سوسة وقد أشرف على هذا الافتتاح، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لولاية سوسة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” والي الجهة سفيان التنفوري بحضور السلطات الجهوية والمحلية.

ويندرج احداث هذه المنشأة الجديدة في اطار الجهود المتواصلة لتطوير الشبكة التجارية للبريد بالجهة وتخفيف الضغط على المكاتب المجاورة وينتظر، أن يساهم هذا المكتب الجديد في مزيد تقريب الخدمات المالية والبريدية من المواطنين وتحسين جودتها وتعزيز ديناميكية التنمية المحلية.

وشدد الوالي، بالمناسبة على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الدولة ومواصلة العمل لافتتاح بقية المكاتب المبرمجة في الآجال التعاقدية المحددة لمزيد دعم المرفق العمومي، مثمنا مجهودات كافة الاطراف التي ساهمت في توفير هذا الفضاء. ويضم البريد التونسي شبكة واسعة تتجاوز 1046 مكتب بريد قارة تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتوفر خدمات بنكية ومالية وبريدية.

 

