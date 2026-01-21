Français
أخر الأخبار

سوسة : السلطات الجهوية تُواصل جهودها لرفع مُخلفات الأمطار والسيول

تواصل بلدية سوسة اليوم الأربعاء مجهوداتها المكثفة للتعامل مع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة مؤخرًا.

وشملت عمليات التدخل رفع المخلفات من الشوارع والأنهج المتفرعة، إلى جانب شفط المياه وتنظيف قنوات الصرف الصحي لضمان تصريفها بالشكل الصحيح.

كما عملت الفرق البلدية على تأمين حركة المرور وحماية سلامة مستعملي الطرقات، في إطار حرصها على الحد من أي أضرار محتملة جراء السيول الأخيرة.

وأكدت البلدية استمرار جهودها حتى استعادة حركة المرور وعودة الحياة الطبيعية إلى شوارع المدينة.

تعليقات

