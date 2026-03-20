سوسة: اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحية تصادق على 56 ملف استثمار في القطاع الفلاحي

صادقت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحيّة المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسوسة، خلال الأسبوع الجاري، على 56 ملف استثمار في القطاع الفلاحي بقيمة جملية تناهز  1,939 مليون دينار.

ووفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسوسة، فقد صادقت اللجنة على 41 ملفا من صنف “أ”،  متعهد بها من طرف مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، بقيمة  استثمارات تناهز  580 ألف دينار، وأسندت لها منح بقيمة 219 ألف دينار.

وأضاف البلاغ أن الـ15 ملفا المتبقيّة تنتمي إلى صنف “أ” و “ب” متعهد بها من طرف مصالح الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسوسة بقيمة 1,359 مليون دينار وأسندت لها منح بقيمة 372 ألف دينار

يشار إلى أن  اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحيّة تتولى النظر في مطالب المشاريع التي تقل كلفة إستثماراتها عن مليون دينار.

وات

