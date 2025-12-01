Français
سوسة: الوزير الأول الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان ضيف “أيام المؤسسة 2025”

يحلّ رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان (2005-2007) ضيفًا على أيام المؤسسة 2025 التي ينظّمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) من 11 إلى 13 ديسمبر 2025، تحت شعار “المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد”.

يشير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى أنّ مشاركة دو فيلبان “منتظرة لما ستحمله من قراءة معمّقة للتحوّلات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيد رسم ملامح عالمنا، ولما ستوفّره من إلهام للمؤسسات في مسارات التكيّف والابتكار والنجاح داخل هذا السياق المتحوّل”.

ويضيف المعهد أنّ هذه الأيام تُراد لها أن تكون فضاءً للتفكير وتبادل الرؤى واستلهام الحلول، بهدف مرافقة المؤسسات في هذه المرحلة الانتقالية وتمكينها من استيعاب النظام الاقتصادي الجديد الذي سيكون محور الجلسة الأولى، وفرصة لتحليل التحوّلات الجيوسياسية، وظهور كتل جديدة، وقواعد اقتصادية مستجدّة.

دومينيك دو فيلبان دبلوماسي وسياسي فرنسي من مواليد 14 نوفمبر 1953. برز اسمه على الساحة الدولية عندما شغل منصب وزير الخارجية الفرنسية بين 2002 و2004، حيث اشتهر بخطابه القوي في مجلس الأمن عام 2003 ضد الحرب على العراق، وهو الخطاب الذي أكسبه احترامًا واسعًا عالميًا.

بعد ذلك، تولّى منصب وزير الداخلية، ثم أصبح الوزير الأول (رئيس الوزراء) لفرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك من 2005 إلى 2007.

