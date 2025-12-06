Français
Anglais
العربية
الأخبار

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

أُعطيت اليوم إشارة الانطلاق لعملية توزيع المساعدات الاجتماعية بولاية سوسة، و ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الموجهة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، والقاضية بالإسراع في إيصال الدعم إلى مستحقيه و الاعتماد على منظومة الأمان الاجتماعي كمرجع أساسي لتحديد الفئات المنتفعة.

و أشرف والي سوسة، سفيان التنفوري، على انطلاق عملية التوزيع بمختلف معتمديات الولاية، مؤكداً ضرورة احترام المقاييس المضبوطة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.

و شدّد الوالي على أهمية دعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية و الهياكل الجهوية التابعة لها، من خلال توفير كل الإمكانيات اللوجستية و البشرية اللازمة لإنجاح هذا البرنامج.

كما دعا إلى المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل التنفيذ لضمان إيصال الدعم في أفضل الظروف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

529
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي

355
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
321
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
310
الأخبار

زبير بية : أداء منتخب تونس ضد فلسطين أسوأ من مباراة سوريا و الوضعية أصبحت معقدة
309
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
305
أخر الأخبار

باجة: بلدية مجاز الباب تُمهل المواطنين أسبوعاً لرفع مواد البناء الموضوعة عشوائياً بالطريق العام
297
الأخبار

صفاقس: انطلاق عملية توزيع المساعدات لمجابهة موجة البرد
278
الأخبار

تونس: استئناف النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري أمام دائرة الإرهاب
277
الأخبار

طقس كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة
266
الأخبار

نتنياهو يحطّ في نيويورك لإذلال مامداني و الانتقام لترامب؟

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى