سوسة : انطلاق توزيع المساعدات الاجتماعية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية

أُعطيت اليوم إشارة الانطلاق لعملية توزيع المساعدات الاجتماعية بولاية سوسة، و ذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الموجهة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، والقاضية بالإسراع في إيصال الدعم إلى مستحقيه و الاعتماد على منظومة الأمان الاجتماعي كمرجع أساسي لتحديد الفئات المنتفعة.

و أشرف والي سوسة، سفيان التنفوري، على انطلاق عملية التوزيع بمختلف معتمديات الولاية، مؤكداً ضرورة احترام المقاييس المضبوطة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.

و شدّد الوالي على أهمية دعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية و الهياكل الجهوية التابعة لها، من خلال توفير كل الإمكانيات اللوجستية و البشرية اللازمة لإنجاح هذا البرنامج.

كما دعا إلى المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل التنفيذ لضمان إيصال الدعم في أفضل الظروف.

