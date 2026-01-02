سوسة : انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق يوم الأحد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أنّه إثر القيام بأشغال صيانة الشبكة الكهربائية، سينقطع التيار الكهربائي يوم الأحد 04 جانفي 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالمناطق التالية :

أكودة : حي الكرمة حي القبيصة، نهج علي بن عياد حمّام

سوسة : منطقة المدرسة الإعدادية البحاير ، منطقة مارس، شارع المأمون البحاير، شوكة العراسة ، طريق الشاطئ على مستوى نزل المنشية ، شارع الهادي البكوش.

و يقع إرجاع الكهرباء دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال.

