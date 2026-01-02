Français
Anglais
العربية
الأخبار

سوسة : انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق يوم الأحد

سوسة : انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق يوم الأحد

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أنّه إثر القيام بأشغال صيانة الشبكة الكهربائية، سينقطع التيار الكهربائي يوم الأحد 04 جانفي 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالمناطق التالية :

أكودة : حي الكرمة حي القبيصة، نهج علي بن عياد حمّام

سوسة : منطقة المدرسة الإعدادية البحاير ، منطقة مارس، شارع المأمون البحاير، شوكة العراسة ، طريق الشاطئ على مستوى نزل المنشية ، شارع الهادي البكوش.

و يقع إرجاع الكهرباء دون سابق إعلام حسب انتهاء الأشغال.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

333
الأخبار

مطار تونس قرطاج: إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات والإطاحة بعصابة دولية

271
الأخبار

الدوري الفرنسي: غياب التونسيين عن قائمة أغلى عشرة لاعبين (دون باريس سان جيرمان، مارسيليا، ليون، وموناكو)
257
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس – مالي، تاريخ المواجهات بين النسور
254
الأخبار

تونس: أكثر من 1200 وفاة في حوادث الطرقات خلال سنة 2025
238
الأخبار

لاعب افريقي وحيد في تشكيلة الموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز
232
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم نشاطًا تحسيسيًا بكامل تراب الجمهورية تحت شعار “كن معنا من أجل عطلة بلا حوادث… شارك في تحدي 24 ساعة أمان” (فيديو)
227
الأخبار

قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 %
224
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – مالي، البرنامج الكامل لمباريات الدور ثمن النهائي
221
الأخبار

طقس الليلة : طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد
208
الأخبار

رئيس الجمهورية: “سيتم فتح كل الأبواب أمام الشباب في أقرب الآجال” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى