Français
Anglais
العربية
مجتمع

سوسة: انقطاع مبرمج للتّيار الكهربائي بهذه المناطق

سوسة: انقطاع مبرمج للتّيار الكهربائي بهذه المناطق

تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة الشمالية، أنّه إثر القيام بأشغال صيانة الشبكة الكهربائية، سينقطع التيّار الكهربائي يوم الأحد 29 مارس 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالمناطق التالية:
سيدي بوعلي: شارع خليفة الزلامة ، شارع 2 مارس، الطريق الوطنية 1 من مفترق القنطاوي إلى الرميلة سيدي بوعلي، المعيصرة ، شارع الحبيب بورقيبة، دار الزيتونة، حيّ البساتين، شارع الجمهورية، أولاد زروق، العرايدية.

القلعة الكبيرة: المنطقة الصناعية.
ويقع إرجاع الكهرباء دون سابق اعلام حسب انتهاء الأشغال.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

397
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%

354
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
341
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
308
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو
297
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
285
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
271
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
270
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
267
أخر الأخبار

عبد الله العبيدي: “من المستبعد أن ينفّذ ترامب تهديده باستهداف المنشآت الطّاقية لإيران” [فيديو]
248
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى