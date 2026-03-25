سوسة: انقطاع مبرمج للتّيار الكهربائي بهذه المناطق

تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة الشمالية، أنّه إثر القيام بأشغال صيانة الشبكة الكهربائية، سينقطع التيّار الكهربائي يوم الأحد 29 مارس 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال بالمناطق التالية:

سيدي بوعلي: شارع خليفة الزلامة ، شارع 2 مارس، الطريق الوطنية 1 من مفترق القنطاوي إلى الرميلة سيدي بوعلي، المعيصرة ، شارع الحبيب بورقيبة، دار الزيتونة، حيّ البساتين، شارع الجمهورية، أولاد زروق، العرايدية.

القلعة الكبيرة: المنطقة الصناعية.

ويقع إرجاع الكهرباء دون سابق اعلام حسب انتهاء الأشغال.

