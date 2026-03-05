سوسة تتجه نحو المراقبة الذكية: كاميرات جديدة لتعزيز الأمن وتنظيم حركة المرور

تواصل بلدية سوسة تنفيذ برنامجها الهادف إلى تطوير منظومة المراقبة داخل المدينة، من خلال تركيز كاميرات مراقبة بعدد من الشوارع والمفترقات الكبرى إضافة إلى مداخل المدينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.

ويأتي هذا المشروع في إطار توجه يهدف إلى تحسين استغلال التجهيزات العمومية وضمان إدارة أكثر نجاعة للمنظومة الأمنية، وفق ما ورد في بلاغ نشرته البلدية.

ويرمي البرنامج إلى دعم جهود الوحدات الأمنية في مجالات الوقاية والتدخل السريع، إلى جانب المساهمة في تنظيم حركة المرور خاصة في النقاط التي تشهد كثافة مرورية.

كما يتضمن المشروع إحداث شبكة ألياف بصرية خاصة بالبلدية، بما يسمح بتطوير بنية رقمية حديثة تضمن استقلالية النظام وتحسين أدائه، بما يعزز مستوى الأمن والسلامة داخل المدينة.