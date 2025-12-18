سوسة تحتضن الملتقى الوطني للاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ينظم الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا، ملتقى وطنيا تحت شعار “برامج التكوين وآليات الادماج المهني” وذلك من 19 الى 21 ديسمبر الجاري بمدينة سوسة.

ويُشارك في الملتقى ممثلون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني ومختلف المربين والمكونين والفاعلين في المجال الاجتماعي والاحاطة بذوي الاعاقة.

كما يهدف الملتقى الى مناقشة برنامج تكوين وادماج 4000 من حاملي الاعاقة في الحياة الاقتصادية والخروج باستراتيجية وطنية لتطوير برامج الادماج المهني والاقتصادي لذوي الاعاقة الذهنية.

ويتضمن البرنامح ندوة حول “برامج التنكوين المهني والادماج الاقتصادي لذوي الاعاقة الذهنية من الفئة العمرية (16-40 سنة)” ومناقشة برامج التمويل والفرص الممكنة للادماج الاقتصادي وفق الاختصاصات والمهارات المتوفرة.

