Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

سوسة تحتضن الملتقى الوطني للاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا

ينظم الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا، ملتقى وطنيا تحت شعار “برامج التكوين وآليات الادماج المهني” وذلك من 19 الى 21 ديسمبر الجاري بمدينة سوسة.

ويُشارك في الملتقى ممثلون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني ومختلف المربين والمكونين والفاعلين في المجال الاجتماعي والاحاطة بذوي الاعاقة.

كما يهدف الملتقى الى مناقشة برنامج تكوين وادماج 4000 من حاملي الاعاقة في الحياة الاقتصادية والخروج باستراتيجية وطنية لتطوير برامج الادماج المهني والاقتصادي لذوي الاعاقة الذهنية.

ويتضمن البرنامح ندوة حول “برامج التنكوين المهني والادماج الاقتصادي لذوي الاعاقة الذهنية من الفئة العمرية (16-40 سنة)” ومناقشة برامج التمويل والفرص الممكنة للادماج الاقتصادي وفق الاختصاصات والمهارات المتوفرة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

522
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)

375
الأخبار

الأولمبي الباجي يعلن عن أوّل الإنتدابات
347
أخر الأخبار

ماهي الرسائل الموجهة للداخل والخارج من وراء مسيرة اليوم حسب وزير التربية السابق
341
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
326
الأخبار

فرنسا : بيع 100 ألف كتاب في أقل من أسبوع… و ساركوزي سيحتاج هذه الأموال لمواجهة سيل من المحاكمات
306
الأخبار

نهاية مأساوية للفنانة نيفين مندور بعد اندلاع حريق بمنزلها
289
أخر الأخبار

فجر يوم الإحتفال بعيد الثورة: الرئيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (فيديو)
288
الأخبار

لسعد الدريدي مدربًا جديدًا لنادي قسنطينة الجزائري
287
الأخبار

الجامعة التونسية للنزل في حداد إثر وفاة زكريّا الزقلي
274
الأخبار

تشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم : هؤلاء المعنيون بالإنتداب..ووفق هذه الشروط

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى