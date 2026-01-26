سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة آثار التقلبات الجوية الأخيرة، ولا سيما ارتفاع منسوب مياه الأودية والمدّ البحري، قامت ولاية سوسة خلال الفترة من 19 إلى 26 جانفي 2026 بسلسلة تدخلات ميدانية متواصلة، شملت مختلف المناطق البلدية، بهدف حماية الممتلكات وضمان سلامة المواطنين، بالتنسيق بين الهياكل الجهوية والمحلية والمصالح المختصة.

تدخلات بلدية سوسة

شهدت بلدية سوسة عمليات تنظيف وجهر البالوعات بمختلف الشوارع الرئيسية مثل الهادي نويرة والحبيب بورقيبة، ورفع الرمال والشوائب الناتجة عن المد البحري باستخدام المعدات الثقيلة. كما تم شفط المياه المتراكمة وتنظيف قنوات التصريف لضمان انسياب الحركة المرورية، إلى جانب إزالة الفضلات وتنظيف محيط الحاويات بعدة نقاط، منها نهج أبو موسى الأشعري ومحيط المبيت الجامعي الياسمين. وشملت التدخلات كذلك تسريح نقاط تجمع مياه الأمطار والعيون الطبيعية على مستوى الكرنيش، ورفع الأتربة والشوائب بتقسيم بوراوي والكازمات وبوحسينة.

تدخلات بلدية مساكن

تمت معاينة المباني المتداعية واتخاذ الإجراءات الترتيبية اللازمة، بالإضافة إلى إزالة الفضلات والأتربة العالقة بشبكة تصريف مياه الأمطار. كما شملت العمليات تنظيف محيط الحاويات، تسوية النقاط السوداء بعدة مناطق مثل الطريق الوطنية رقم 1 وطريق صفاقس، وتغيير حاويات الفضلات المنزلية، إلى جانب تشجير بعض المفترقات وتدعيم الغراسات بمداخل المدينة.

تدخلات باقي البلديات

• أكودة: تنظيف وجهر البالوعات، فتح الطرقات المغمورة، إزالة النقاط السوداء، وصيانة شبكة التنوير العمومي.

• بوفيشة: معاينة الأودية، تنظيف المنشآت المائية، شفط مياه الأمطار بالمؤسسات التربوية والسياحية، وكنس الفسحة الشاطئية.

• القلعة الصغرى: فتح الطرقات وإزالة الرواسب والمصبات العشوائية، وكنس الشوارع الرئيسية.

• النفيضة والمسعدين وهرقلة وشط مريم والزهرون وسيدي بوعلي وسيدي الهاني: تنفيذ تدخلات مماثلة شملت فتح الطرقات المغلقة، شفط المياه، تنظيف البالوعات، إزالة الأتربة والفضلات، إصلاح أعطاب التنوير العمومي، وتأمين حركة المرور.

وأكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن التدخلات الميدانية متواصلة وستستمر طوال الفترة الشتوية وفق تطورات الأحوال المناخية، مشددة على ضرورة التنسيق بين الهياكل الجهوية والمحلية، والاستجابة السريعة لأي طارئ لضمان حماية الأرواح والممتلكات.

كما أسدى السيد والي سوسة تعليماته بالاستمرار في تنظيف ورفع جميع النقاط الزرقاء، تعهد الأودية ومجاري المياه، صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات والأوحال من الطرقات والمسالك، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاستباقية للحد من مخاطر الفيضانات.

