سوسة: تسجيل 66 مخالفة اقتصادية خلال أسبوع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكّن أعوان الإدارة الجهوية للتّجارة بسوسة خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 فيفري الحالي، من تحرير 66 مخالفة اقتصادية، وذلك في إطار تكثيف التدخلات الرقابية استعدادًا لشهر رمضان.

وقد تم تسخير 21 فريق مراقبة للقيام بعمليات ميدانية شملت كافة معتمديات ولاية سوسة، والقيام بـ235 زيارة ميدانية استهدفت بالخصوص المحلات المفتوحة للعموم و تجار الجملة للمواد الغذائية و المخابز و الأسواق الأسبوعية والبلدية.

و أسفرت عمليات المراقبة عن تسجيل المخالفات التالية:

* 5 مخالفات بيع بأسعار غير قانونية

* 16 مخالفة زيادة غير قانونية وعدم الاستظهار بفواتير الشراء

* 2 مخالفات في الفوترة

* 14 مخالفة لعدم إشهار الأسعار

* 9 مخالفات في مجال المترولوجيا

* 20 مخالفة أخرى مختلفة

وفيما يتعلق بنسق التزويد،بسوق الجملة للخضر والغلال بسوسة، بلغت كميات الخضر والغلال الواردة على سوق الجملة بسوسة خلال نفس الفترة 71.3 طنا من الخضر و 27.3 طنا من الغلال (المجموع الجملي: 98.6 طنا)، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية سوسة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



