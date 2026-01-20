Français
سوسة: تعليق الدروس غدًا الأربعاء بسبب استمرار الأمطار الغزيرة

سوسة: تعليق الدروس غدًا الأربعاء بسبب استمرار الأمطار الغزيرة

أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة عن تعليق الدروس يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، ومراكز التكوين المهني، وكذلك مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد معاينات ميدانية أظهرت استمرار هطول كميات هامة من الأمطار واحتمال تواصلها في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 20 جانفي، وفق ما أفادت به المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وأكدت اللجنة، بعد التشاور، ضرورة توخي الحيطة والحذر من قبل المواطنين، ومتابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن مصالح الولاية لحين تحسن الحالة الجوية.

وأشارت اللجنة إلى أن البلاغ قد يتم تحيينه حسب تطور الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة لضمان سلامة الجميع.

تعليقات

