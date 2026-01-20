سوسة: تعليق الدروس غدًا الأربعاء بسبب استمرار الأمطار الغزيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة عن تعليق الدروس يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، ومراكز التكوين المهني، وكذلك مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد معاينات ميدانية أظهرت استمرار هطول كميات هامة من الأمطار واحتمال تواصلها في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 20 جانفي، وفق ما أفادت به المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وأكدت اللجنة، بعد التشاور، ضرورة توخي الحيطة والحذر من قبل المواطنين، ومتابعة البلاغات الرسمية الصادرة عن مصالح الولاية لحين تحسن الحالة الجوية.

وأشارت اللجنة إلى أن البلاغ قد يتم تحيينه حسب تطور الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة لضمان سلامة الجميع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



