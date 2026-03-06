سوسة: حجز 2500 قطعة “فوشيك” خلال حملة رقابية مشتركة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تكثيف المراقبة الاقتصادية والتصدي للمخالفات، نفذ مركز الشرطة البلدية بحي الرياض، يوم الخميس 05 مارس 2026، حملة رقابية مشتركة بالتنسيق مع مصلحة التراتيب، وبمشاركة أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأعوان المراقبة الاقتصادية إلى جانب منظمة الدفاع عن المستهلك.

وأسفرت هذه الحملة عن تحرير 6 محاضر عدلية في عدد من المخالفات، كما تم حجز 2530 قطعة من مادة “الفوشيك”، إضافة إلى حجز 1800 لتر من المياه غير المستوفية للشروط القانونية.

كما قامت الفرق المتدخلة بحجز آلات وزن غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، وذلك في إطار الحرص على ضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلك.

