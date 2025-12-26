سوسة : حجز 5 أطنان من البطاطا

أعلنت ولاية سوسة، أنّه في إطار التصدي للاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار وتأمين مسالك التوزيع القانونية و خاصة في المواد المُدّعمة لحماية المستهلك و المُحافضة على مقدرته الشرائية، تمّ تكثيف عمليات المُراقبة وذلك في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمُتابعة تطور الأسعار و ضمان انتظام التزويد و التصدي للتهريب و الاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي و السلامة الصحية للأغذية.
و قد شمل برنامج التدّخل، المُراقبة على الطرقات من خلال الحملات الأمنية المشتركة لوحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية و رُؤساء فرق الحرس البلدي بمُشاركة هياكل الإدارة الجهوية للتجارة وهيئة السلامة الصحية للأغذية تمّ خلالها :
– حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا تمّت إعادة ضّخها بمسالك التوزيع القانونية بأسواق الجملة للخضر و الغلال.
– حجز 24 كغ من منتوج الصيد البحري (أسماك مجمدة).
– تحرير عدد 10 محاضر اقتصادية.
– تحرير عدد 6 بطاقات مراقبة وإلتزام بتوجيه المواد الفلاحية إلى أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية.
و أضاف البلاغ الصادر عن ولاية سوسة، أنّ نسق عمليات التصدي لكلّ محاولات الاحتكار و المضاربة، يبقى حثيثا للحفاظا على المقدرة الشرائية للمُوطن.
