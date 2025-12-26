Français
Anglais
العربية
الأخبار

سوسة : حجز 5 أطنان من البطاطا

سوسة : حجز 5 أطنان من البطاطا

أعلنت ولاية سوسة، أنّه في إطار التصدي للاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار وتأمين مسالك التوزيع القانونية و خاصة في المواد المُدّعمة لحماية المستهلك و المُحافضة على مقدرته الشرائية، تمّ تكثيف عمليات المُراقبة وذلك في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمُتابعة تطور الأسعار و ضمان انتظام التزويد و التصدي للتهريب و الاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي و السلامة الصحية للأغذية.

و قد شمل برنامج التدّخل، المُراقبة على الطرقات من خلال الحملات الأمنية المشتركة لوحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية و رُؤساء فرق الحرس البلدي بمُشاركة هياكل الإدارة الجهوية للتجارة وهيئة السلامة الصحية للأغذية تمّ خلالها :

– حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا تمّت إعادة ضّخها بمسالك التوزيع القانونية بأسواق الجملة للخضر و الغلال.

– حجز 24 كغ من منتوج الصيد البحري (أسماك مجمدة).

– تحرير عدد 10 محاضر اقتصادية.

– تحرير عدد 6 بطاقات مراقبة وإلتزام بتوجيه المواد الفلاحية إلى أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية.

و أضاف البلاغ الصادر عن ولاية سوسة، أنّ نسق عمليات التصدي لكلّ محاولات الاحتكار و المضاربة، يبقى حثيثا للحفاظا على المقدرة الشرائية للمُوطن.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

305
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)

279
أخر الأخبار

مشاريع طاقات بديلة لتوفير نفقات بـ‎ 160 مليون دينار سنويا
272
أخر الأخبار

سنة 2025 بالأرقام: أهم الإجراءات الاقتصادية المصادق عليها (تقرير)
265
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء
258
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025: تونس – نيجيريا… حكم مالي لإدارة المواجهة
255
اقتصاد وأعمال

تحسّن سعر صرف الدينار التونسي : الدولار تحت عتبة 2,9 دينارًا
252
أخر الأخبار

تونس: ديوان الأعلاف يُحدد أسعار بيع الذرة العلفية
247
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا: معاقبة الترجي الرياضي التونسي والجيش الملكي
247
اقتصاد وأعمال

هيئة السوق المالية: آلية الكربون الأوروبية على الحدود تفرض تحديات في مجال الإفصاح البيئي والحوكمي
246
الأخبار

عملة: نقوش خفية في قطعة الدينارين يستحيل رؤيتها بالعين المجردة!

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى