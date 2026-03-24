Français
Anglais
العربية
مجتمع

سوسة: حملة رقابية للتصدي للانتصاب الفوضوي تسفر عن 12 محضرًا

سوسة: حملة رقابية للتصدي للانتصاب الفوضوي تسفر عن 12 محضرًا

نفذت بلدية سوسة، أمس الاثنين، حملة رقابية ميدانية في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والمحافظة على الصحة العامة، شملت مناطق الكورنيش والمدينة العتيقة ومحيط جامعة الوسط.

وأوضحت البلدية، في بلاغ صادر عنها، أن هذه التدخلات أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة صحية، إلى جانب حجز كميات هامة من السلع المعروضة للبيع بطرق غير قانونية.

وأكدت أن هذه الحملة تندرج ضمن تطبيق التراتيب الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل بصفة دورية للتصدي لمختلف التجاوزات وضمان احترام القوانين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى