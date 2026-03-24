سوسة: حملة رقابية للتصدي للانتصاب الفوضوي تسفر عن 12 محضرًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نفذت بلدية سوسة، أمس الاثنين، حملة رقابية ميدانية في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والمحافظة على الصحة العامة، شملت مناطق الكورنيش والمدينة العتيقة ومحيط جامعة الوسط.

وأوضحت البلدية، في بلاغ صادر عنها، أن هذه التدخلات أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة صحية، إلى جانب حجز كميات هامة من السلع المعروضة للبيع بطرق غير قانونية.

وأكدت أن هذه الحملة تندرج ضمن تطبيق التراتيب الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل بصفة دورية للتصدي لمختلف التجاوزات وضمان احترام القوانين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



