Français
Anglais
العربية
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة

في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي لظواهر التهريب والاحتكار والتجارة الموازية، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري، ليلة السبت 14 مارس 2026، على عملية مراقبة اقتصادية وصحية مشتركة بمدينة مساكن.

وشارك في هذه الحملة ممثلون عن الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، إلى جانب وحدات الشرطة البلدية، وذلك بحضور الكاتب العام للولاية، ومعتمدة مساكن، وكاتب عام بلدية مساكن، ورئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية، ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، وعدد من أعضاء المجلس المحلي والعمد.

وشملت عملية المراقبة عدداً من المحلات التجارية، من بينها محلات بيع الملابس الجاهزة والحلويات والأكلات السريعة والمرطبات، إضافة إلى محلات بيع الخضر والغلال.

وقد أسفرت الحملة عن تسجيل عدة مخالفات تتعلق أساساً بعدم شفافية المعاملات التجارية، وعدم إشهار الأسعار، فضلاً عن عدم الاستظهار بالفواتير.

وفي ما يتعلق بالمراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بعدد من المعاينات الميدانية، تم على إثرها توجيه تنابيه كتابية واقتراح قرارين للغلق بسبب وجود جملة من الإخلالات الصحية. كما تم حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية المعروضة في ظروف غير صحية، من بينها مواد متعفنة أو منتهية الصلوحية أو مجهولة المصدر.

وتندرج هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة لمختلف المصالح الجهوية لضمان سلامة المنتجات المعروضة للمستهلك والتصدي لكل الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والشفافية في الأسواق

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى